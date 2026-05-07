Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'deki Setif ve Guelma katliamının şehitlerini andı

Türkiye ile Cezayir'in yüzyıllara dayanan dostluğu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.

İki lider baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

SÖZLERİNİN BALINDA CEZAYİR'İN ŞEHİTLERİNİ ANDI

İmzalanan anlaşmaların ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesine atıfta bulundu.

Mücadelenin sembollerinden biri olan Setif ve Guelma katliamını hatırlatan Cumhurbaşkanı, burada şehit olanları andı.

"ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUM"

Erdoğan açıklamasında, "Öncelikle bundan 81 sene evvel binlerce Cezayirli kardeşimizin şehit olduğu Setif ve Guelma katliamının yarınki yıl dönümü vesilesiyle Cezayir'in bağımsızlığı uğrunda can veren tüm kardeşlerimize Cenab- ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

FRANSIZ SÖMÜRGESİNE KARŞI DİRENİŞİN SEMBOLÜ

8 Mayıs 1945 tarihinde Cezayir’in Sétif ve Guelma kentlerinde başlayan olaylar, ülkenin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olarak görülüyor.

II. Dünya Savaşı'nın sona erdiği günlerde bağımsızlık taleplerini dile getirmek için sokağa çıkan Cezayirlilere yönelik Fransız güvenlik güçlerinin müdahalesi kısa sürede geniş çaplı bir katliama dönüştü.

Gösteriler sırasında Cezayir bayrağının taşınması üzerine başlayan gerilimde ilk ateşin açılmasıyla olaylar büyürken, Fransız yönetiminin bölgede sert bir bastırma politikası uyguladığı belirtiliyor.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tarihçiler ve bağımsız araştırmacılar, olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin farklı rakamlar ortaya koyuyor.

Fransız makamları uzun yıllar ölü sayısını düşük gösterirken, bağımsız kaynaklarda binlerce Cezayirlinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Katliamın ardından bölgede toplu infazlar gerçekleştirildiği, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve bazı cesetlerin yok edilmeye çalışıldığı yönündeki iddialar da uluslararası raporlara konu oldu.

BAĞIMSIZLIK SÜRECİNİ HIZLANDIRDI

Sétif ve Guelma olayları, Cezayir halkının Fransız sömürge yönetimine karşı mücadelesinde kırılma noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yaşananların ardından ülkedeki bağımsızlık hareketleri daha da güçlenirken, süreç yıllar sonra Cezayir’in bağımsızlığına uzanan yolun en önemli aşamalarından biri haline geldi.