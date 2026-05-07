Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezayir ile ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomatik görüşmelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

"TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dikkat çekerek "Cezayir ile işbirliğimiz gelişiyor. Cezayir ile ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız.

Cezayir’de bin 600'ü aşkın firmamız, 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"ANKARA'DA AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUM"

“Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.



Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun ve değerli heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.



Öncelikle bundan 81 sene evvel binlerce Cezayirli kardeşimizin şehit olduğu Setif ve Guelma katliamının yarınki yıldönümü vesilesiyle Cezayir'in bağımsızlığı uğrunda can veren tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.”

"KARDEŞLİĞİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK KARARLAR ALDIK"

“Sayın Tebbun'la son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'de bir araya gelmiş, İşbirliği Konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye çıkaran kararla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bugün kendileriyle beraber Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik, kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık.



Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz.



Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir ile iş birliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız.”

