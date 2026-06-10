Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'deki koltuk savaşının tarafı değiliz

Ankara'da tüm gözlerin çevrildiği konuşma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılmak üzere TBMM'ye geldi.

CHP'DE YAŞANANLARI DEĞERLENDİRDİ

Partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamalarında CHP'ye yönelik sert eleştirilerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda CHP'de yaşanan koltuk savaşlarına değindi.

Erdoğan, CHP'ye yönelik tepkisinde şunları kaydetti:

"Esas sorun bunların zihninde, sokakta kurdukları bağın samimi olmamasından kaynaklanıyor. Şikayet eden de dava açan da CHP'li. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler de yine kendileridir. Rüşvet iddiaları kendilerinden çıktı. Mahkeme sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı bir kez daha göstermiştir.

Bir girdabın içine girmeyeceğiz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz, olmayacağız. Biz kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz."

Ayrıntılar geliyor...