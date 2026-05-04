Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi katılımcılarını uğurladı

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, bu yıl 20. kez düzenleniyor.

Ralli, tarihi İpek Yolu rotasını takip ederek kültürler arası dostluk ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ralli grubu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK’ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da start almıştı.

Grubun İstanbul etabı, 3 Mayıs'ta Sultanahmet Meydanı’nda coşkulu bir törenle başladıktan sonra Ankara'ya ulaştı.

RALLİ GRUBUNU CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binası önündeki caddede rallicilerle bir araya geldi.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin'den güzergah hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve ralli araçlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

RALLİNİN ANKARA ETABINI BAŞLATTI

Ralli grubunda yer alan ailelerin çocuklarına oyuncak hediye eden ve harçlık veren Erdoğan, rallinin Ankara etabını başlatarak grubu uğurladı.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

RALLİNİN ROTASI

Toplam 19 bin kilometre yol kat edecek olan ralli, Türkiye etabında Kapadokya Ihlara Vadisi, Adıyaman Nemrut Dağı, Bitlis Ahlat, Erzurum Palandöken Dağı ve Kars Ani Harabeleri’ni ziyaret edecek.

Türkiye'den sonra İran ve Türkmenistan üzerinden Orta Asya rotasını izleyecek olan organizasyon, yaklaşık 1,5 ay sonra 7 bin metre rakımlı Nepal'de sona erecek.

Ralliye yaklaşık 40 araç ve 60 sporcu katılıyor.