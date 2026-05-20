Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Orta Doğu'da başlayan savaşın ardından temaslarına hız veren Erdoğan, bölgede barış ve huzurun tesis edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ABD ile İran arasında kalıcı barışın ne zaman sağlanacağını konusunda belirsizlikler sürerken önemli bir gelişme yaşandı.

ERDOĞAN İLE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

ATEŞKESİN UZATILMASINI OLUMLU KARŞILADIĞINI İLETTİ

Erdoğan görüşmede, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü söyledi.

İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, ortaya konan yapıcı girişimlere desteklerinin süreceğini ifade etti.

SURİYE VE LÜBNAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme de ayrca Suriye’de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini bildirdi.

Erdoğan ayrıca, Lübnan’daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

YAKLAŞAN NATO ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve’nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiklerini belirtti.

Öte yandan ABD’nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırıya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi.