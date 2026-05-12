Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan finansman müjdesi: 24 ay geri ödemesiz destek

Çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansmana erişimi kolaylaştıracağız" dedi.

Ankara Beştepe'de Dünya Çiftçiler Günü programı düzenlendi.

"GIDA ARZ GÜVENLİĞİMİZDE SORUN YOK"

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada tarımsal üretim konusunda hiçbir sorun yaşanmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde hayata geçirilen tarımda destek planlarının ardından yeni bir finansman müjdesi paylaştı.

"GİRİŞİMCİLERE FİNANSMAN VE KREDİ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Erdoğan, yatırım yapmak isteyen girişimcilerin işlerini kolaylaştıracak finansman ve kredi garanti sistemi desteklerinin sağlanacağını aktardı.

İşletmelere iki yıl geri ödemesiz 10 milyon dolara kadar finansman imkanı müjdesini veren Erdoğan, 7 yıla kadar vade sağlanacağını belirtti.

Tarımda verilen desteğin de katkısıyla gıda arz güvenliğinde sorun olmadığının da altını çizen Erdoğan, küresel zeminde yayılan 'gıda milliyetçiliği'ne karşı Türkiye'nin de tedbirini aldığını söyledi.

24 AY GERİ ÖDEMESİZ, 7 YILA KADAR VADELİ FİNANSMAN

Erdoğan konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

“Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçiyoruz. Pazarlama sorunu yaşamayacağınız ürünlerin doğru yerde işleneceği sistemi hayata geçiriyoruz.



Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz.



Proje ile tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansmana erişimi kolaylaştıracağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız.”

"400 BİN ÇİFTÇİNİN ÜRÜNLERİNİ PAZARLAYACAĞI YENİ KANALLAR OLUŞTURACAĞIZ"

“10 yıl boyunca 5,3 milyar dolarlık bu paketin 750 milyon dolarını 2026'da kullanıma açıyoruz.



Bu proje kapsamında kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizma ile krediye erişimde sorun yaşayanlar için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız.



Böylece 400 bin çiftçinin ürünlerini pazarlayacağı yeni kanallar oluşturacağız.”

"TÜM ÇİFTÇİ KARDEŞLERİMİZE BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

“Değerli çiftçi kardeşlerim, kıymetli üreticilerimiz, bakanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünya Çiftçiler Günü vesilesi ile sizlerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.



Bugün Türkiye'de tarım ayaktaysa, üretim, ihracat rekorlar kırıyorsa bunda sizin payınız var.



Topraklarımız en verimli şekilde korunuyorsa bunda sizin katkınız var. Vesayet zincirleri kırıldıysa bunda sizlerin hayır duası ve desteği var. 15 Temmuz ihanetinin bozguna uğratılmasında büyük rolünüz var.



O gece traktör lastiklerini ateşe veren, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçi kardeşlerimize bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Yokluğunuzu rabbim bu ümmete, millete göstermesin.”

"ÇİFTÇİLERİMİZE 706 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

“Tarım ve toprak bizim değerler piramidimizde çok önemli bir yere sahiptir. Dünyayı ahiretin tarlası gören inancın mensuplarıyız.



Toprak bizde su gibi azizdir, hayattır, berekettir, nimettir, saflık ve temizlik vesilesidir. Bizim için toprak sadece üstündeki nimetlerle değil altındaki şehitlerle, velilerle de kıymetlidir.



Toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayış ile göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçilerimizin ve toprağımızın adeta üzerine titredik. Desteklerimiz ile, kredi destekleri ile toplam 706 milyar lira destek verdik.”

"ATEŞ ÇEMBERİNDEN ÜLKEMİZİ KORURKEN GIDA EMNİYETİNİ DE SAĞLADIK"

“Bu yıl için 939 milyar liraya çıkardık. Su stresi ve iklim krizi yanında salgın, sıcak savaşlar da gıda arz güvenliğinin önemini tescilledi.



Gıda milliyetçiliğini yaygınlık kazandı. Tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimde ise güç ondadır.



Etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi korurken vatandaşımızın da gıda emniyetini sağlamayı başardık.



Kardeş ülkeleri sarsan çatışmalarında ülkemizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz.”

"BAL ÜRETİMİNDE AVRUPA'DA LİDER KONUMDAYIZ"

“Gübre stoklarımız yeterli seviyede. İlave bir takım tedbiri de hayata geçirdik. Cennet vatanımızda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor.



Birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze üretiminde 3, meyvede 4.'yüz. 21 üründe ilk üçteyiz.



Bal üretiminde Avrupa'da lider, su yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız. Yağışlar iyi seyrediyor, sulamada sıkıntımız bulunmuyor.



Zirai don gibi hadiselerle düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl yeniden yükselişe geçecek. Birçok üründe bu yıl çok bereketli bir yıl olacak.”

"HEM HİBE DESTEK ORANIMIZI HEM DE PROJE LİMİT TUTARINI ARTIRDIK"

“Kırsal kalkınma sadece tarım değil, kalkınma politikamızın da temelini teşkil ediyor. Destek programlarımızı sürekli hale getireceğiz.



Buzağılar doğuyor, üretim sürüyor. Büyükbaş destek programında hak sahiplerine ödemeleri önümüzdeki ay yapacağız.



Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık.”

"HAYVANCILIKTA DA YATIRIMLARA EKSTRA TEŞVİKLER SAĞLIYORUZ"

“Devrim niteliğindeki üretim planlamasında 2 yılı geride bıraktık. Hayvancılıkta da yatırımlara ekstra teşvikler sağlıyoruz.



Hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur.



Hem bu çalışmaların sürdürülmesi hem de gelecekte gıda sorunu yaşanmaması için destek mekanizmalarını hayata geçiriyoruz.”