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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomiye güven arttı

Teknopark 2. Etap Açılış Töreni'nde Türkiye'nin bilim üzerindeki çalışmalarına yönelik bilgiler veren Erdoğan, Bu yıl tüm tuzakları atlattık. İç talep güçleniyor." dedi.

AA | 16.02.2020 - 16:34..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark 2. Etap Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye'ye 18 yılda bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek merkezleri kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Teknopark İstanbul'u, kazandırdık. Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor. Teknopark İstanbul'da 312 şirket 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ediyor. Teknopark İstanbul, yabancı şirketleri de tercih ediyor. Bunların arasında küresel otomotiv şirketleri, Boeing'in inavosyon merkezi de var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomiye güven arttı

"BİZE 60 YIL KAYBETTİRDİ"

"AR-GE çalışmaları ticari değere dönüştükçe ülkemizin reabet gücü de artıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözü Türkiye'nin otomobiline getirdi. Erdoğan, "Biliyorsunuz kısa bir süre önce Türkiye'nin otomobili projesi halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. Birileri ülkede, yerli otomobil sanayii kurarak raporlar hazırladı. Bu zihniyet bize 60 yıl kaybettirdi. Türkiye'de bu projeyi hazırlayan ekip, yurt dışındaki işlerini bırakıp büyük bir heyecanla yurduna döndü." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomiye güven arttı

"ÜST DÜZEY ARAŞTIRMACILAR MODEL OLUYOR"

Dünyanın üst düzey araştırmacılarının artık ülkesini tercih ettiğini, Türkiye'ye gelerek ise gençlere rol model olduklarını aktaran Erdoğan, "Bunun için en önemli hazinemiz olan gençlerimiz için dene-yap atölyeleri açıyoruz. Bununla birlikte geleceğe yönelik ümitlerimiz daha da artıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomiye güven arttı

"EKONOMİYE OLAN GÜVEN ARTIYOR"

Ekonomiye olan güvenin arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli gelirde, ihracatta, kalkınma verilerinde görülen değerler bize bu cesareti veriyor. Türkiye'yi küresel yatırımın merkezi yapacağız. Geçen yıl dıştan gelen tehditler nedeniyle, hedeflerimizin biraz gerisinde kaldık. Bu yıl tüm tuzakları atlattık. Bu yıl ülkemizin pozitif yönde büyüyeceği ön görülüyor. Ekonomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden rekorlar gelmeye devam ediyor. İç talep güçleniyor. Tüç iş dünyamıza sesleniyorum: Zaman yatırım zamanıdır. AR-GE desteği veriyoruz, istihdam desteği veriyoruz. Biz üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Girişimci de üzerine düşeni yapsın. Sonra çok geç kalırlar. İnşallah Türkiye'yi en kısa sürede 2023 hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

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