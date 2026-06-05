Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emlak Katılım halka arz oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Emlak Bankası 2018 yılında yaptığımız düzenlemeyle Emlak Katılım'a çevirmiştik. Attığımız adımla kurumumuz kısa sürede en dinamik aktörlerden biri haline geldi. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ı birleştireceğiz. Güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak." bilgisini paylaştı.

"EMLAK KATILIMI HALKA ARZ ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Erdoğan, "Faizin olduğu yerde bereket olmaz." diyerek başladığı konuşmasında konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Emlak Bankasını 2018 yılında yaptığımız düzenlemeyle Emlak Katılım'a çevirmiş, böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Hamdolsun attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, Emlak Katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız."

"ÜÇ KATILIM BANKAMIZIN BİRLEŞMESİYLE SEKTÖR İVME KAZANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç katılım bankasının birleşmesine de şu sözlerle değindi:

"Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."