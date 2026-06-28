Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de olanların hesabını Allah izin verirse bu kadro soracak

Sakarya Sapanca'daki AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanış programı gerçekleştirildi.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"ANNESİNİN EMZİRDİĞİ BEBEĞİ NİŞAN ALIP ÖLDÜRDÜLER"

Bir kez daha İsrail devletinin Gazze'de dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği soykırımı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de bir soykırım yaşandı. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alıp öldürdüler.

Parklarda, bahçelerde binlerce sabiyi şehit ettiler. Bunları hesabı hiç şüphesiz sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz." dedi.

"ALLAH İZİN VERİRSE SOYKIRIMIN HESABINI BU KADRO SORACAK"

Yapılan soykırımı asla unutmayacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.

Kardeşlerim tüm kalbimle söylüyorum yükünüz çok ağır ama siz bu yükün altına bilerek girdiniz.

Yaptığınız ve yapacağınız her adımda kuran okurken ölen Recep'in gözleri önünüze gelsin." ifadelerini kullandı.

"YAPMANIZ GEREKEN DAVANIZA SAHİP ÇIKMAK"

Konuşmasının devamında geçmişi hatırlatan Erdoğan, "Aybüke Yalçın'ı, Eren Bülbül'ü hatırlayın şehitlerimizi hatırlayın. 15 Temmuz şehitlerimiz hatırlayın.

Bu kadrolar hatıralara sahip çıkmış bir kadrodur ve sahip çıkmaya devam edecek.

Yapmanız gereken davanıza sahip çıkmalıdır." diye konuştu.

SALONDA ALKIŞ TUFANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin hemen ardından bütün salon ayağa kalktı.

Katılımcılardan alkışlar yükselirken salonda büyük bir gürültü oluştu.