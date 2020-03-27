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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evde kalın uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin gönüllü karantina uygulamasına uyarak evden çıkmamasını istedi.

AA & Ensonhaber | 27.03.2020 - 22:31..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evde kalın uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı.

Erdoğan, madde madde açıkladığı kararların ardından vatandaşlara evde kalmaları yönüne bir de uyarıda bulundu.

"LÜTFEN EVDE KALALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak, gönüllü karantina şartlarına riayet etmeliyiz. Yani evimizden çıkmayacağız. Şu anda ABD'nin geldiği durum ortada. Öyleyse bizler, Türkiye olarak bulunduğumuz konumu çok daha ileri bir dereceye taşımamız lazım. Bu süreci en az hasarla atlattığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Rehavete ve paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tedbirden biraz daha uzaklaştıracaktır. Lütfen evde kalalım kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri hassasiyetle uygulayalım. Şunu unutmayalım, yarın elbet bizimdir, gün doğmuş gün batmış evet bizimdir." şeklinde konuştu.

Erdoğan: Gönüllü karantina çağrısına uyalım VİDEO

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