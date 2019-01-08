Erdoğan'dan İmamoğlu'na heykel tepkisi

1 Sadece yürüyüşle daha hızlı kilo verin Her gün otuz dakikalık bir yürüyüş bile hayatınız üzerinde çok büyük etki yaratabilir.

2 Halkbank esnafa 22 milyar lira kredi dağıtacak 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi desteği sağlanacak.

3 Cumhurbaşkanı: Bolton, çok ciddi bir yanlış yapmıştır Cumhurbaşkanı: Bolton'un verdiği mesajı yutmamız mümkün değil. Hiçbir zaman YPG/PKK benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz.

4 2019 Altın Küre after partisine ünlü akını 76. Altın Küre (Golden Globe) Ödül Töreni sonrası, ünlüler after party'de buluştu.

5 Yardım alan ailelerin elektrikleri devletten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenli olarak sosyal yardım alan ailelerin 80 liraya kadar elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Çakır'a tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında laiklik adı altında insanların özgürlüklerine müdahalede bulunan Deniz Çakır, Yılmaz Özdil ve Rutkay Aziz gibi isimlere tepki gösterdi: Faşistliğin dik alası..