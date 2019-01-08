Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde yaptırdığı Kıbrıs heykelinde, Ada'daki Türklerin katledilmesini savunan Makarios'a yer verilmesi konusuna değindi.
Erdoğan'dan İmamoğlu'na heykel tepkisi ViDEO
"AYNI HASTALIKLI ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR"
Erdoğan konuyla ilgili olarak, "Bunların İstanbul Büyükşehir adayının Kıbrıs'la ilgili yaptırdığı heykele, adadaki tüm Türklerin katledilmesini savunan Rum liderin koyulması aynı hastalıklı zihniyetin ürünüdür. Sorsanız Gazi Mustafa Kemal'in 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüyle açıklamaya çalışırlar. Gazi, bunlara yurtta sulhu ülkenizdeki düşmanları yükselterek yapın dememiştir." ifadelerini kullandı.