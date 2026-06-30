Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesini Ankara'da topladı.

Toplantıda en önemli gündem maddeleri arasında 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi yer aldı.

Özellikle dünyanın içinde bulunduğu gergin ortamda Ankara'da gerçekleşecek olan bu zirve, dünya siyaseti için de önem arz ediyor.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

Kabine sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi alanında boş durmadığını belirterek, "'Altta kalanın canı çıksın' anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz." dedi

TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK 11'İNCİ SAVUNMA İHRACATÇISI

Türkiye’nin savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasında yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı, askeri gemi inşasında da “tarihin en parlak günlerinin” yaşandığını ifade ederek, bugüne kadar dünyanın farklı bölgelerine 140’ın üzerinde deniz platformu ihraç edildiğini, halen 50’den fazla savaş gemisinin tersanelerde üretim aşamasında bulunduğunu kaydetti.

NATO VE AB'YE SAVAŞ GEMİSİ İHRACATI

20 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen törende, Türkiye’nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği Hisar sınıfı korvetin Romanya Deniz Kuvvetleri’ne teslim edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi’nin de Türk donanmasının envanterine katıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, bu teslimatla Türkiye’nin tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından savunma sanayi ile ilgili yaptığı açıklamasının tam metni şu şekilde kayda geçti:

“Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11 ülkesiyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Bugüne kadar dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. Şu anda 50'den fazla savaş gemisi tersanelerimizde imal ediliyor. 20 Haziran'da Türk denizciliğinin eriştiği gurur verici seviyeye bir kez daha şahitlik ettik. İstanbul'da düzenlediğimiz törende, kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Hisar sınıfı korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemimiz de donanmamızın envanterine dâhil oldu. Böylelikle tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik.”