Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "İyi ki Varsın Erdoğan" şarkısı beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları tarafından Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen “Bir Gençlik Şöleni” programına katıldı.

On binlerce gencin yer aldığı etkinlikte gün boyu konserler ve gösteriler gerçekleştirildi.

Program kapsamında mehteran takımının gösterisinin yanı sıra Uğur Işılak, Burak Yeter ile Ay Yola müzik grubunun sahne performansları büyük ilgi gördü.

Stadyumu dolduran gençler, sanatçıların seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

"İYİ Kİ VARSIN ERDOĞAN" ŞARKISI İLK KEZ ÇALINDI

Etkinlikte, AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan “İyi ki Varsın Erdoğan” isimli şarkı da ilk kez katılımcılarla buluşturuldu. Stadyum hoparlörlerinden çalınan şarkıda şu sözler yer aldı:

“Ateş çemberinin ortasında ey vatan,



25 yılda oldu herkese bir liman,



tüm dünyanın önünde saygıyla durduğu,



büyük kahraman, iyi ki varsın Erdoğan.”

FARUK ACAR'DAN "AYNI YOLDA YÜRÜMEKTEN ONUR DUYUYORUZ" PAYLAŞIMI

Faruk Acar da sosyal medya hesabından şarkıyı paylaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı yolda yürümekten gurur duyduklarını ifade etti.

Acar paylaşımında, savunma sanayii yatırımlarından küresel arenadaki siyasi duruşa kadar birçok başarıda Erdoğan’ın imzası bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Savunma sanayiindeki tarihi adımlarımızdan dev yatırımlara, küresel arenadaki dik duruşumuzdan ülkemizin her köşesindeki kalıcı eserlere kadar her başarıda Cumhurbaşkanımızın imzası var.



Türkiye’yi hayallerinin ötesine taşıyan ve milletimize bu haklı gururu yaşatan liderimize yürekten şükranlarımızı sunuyoruz.



Türkiye Yüzyılı’nın mimarı, milletimizin sevdalısı, büyük kahraman Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürümekten onur duyuyoruz.”