Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib kararını yarın açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"ne katıldı.
Erdoğan burada çok önemli bir açıklamayla konuşmasına başladı.
DEVAMI GELECEK, YARIN AÇIKLAYACAĞIM
Suriye'de Esad rejimine yönelik harekatın sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejim ciddi manada İdlib'de misliyle belalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Mehmetçiğimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler. Atacağımız adımları yarın açıklayacağım." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, İdlib kararını yarın açıklayacak VİDEO