Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib kararını yarın açıklayacak

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Çetin Çetintaş ile Hayat Sana Ne Anlatıyor'u konuştuk

Uzakdoğu’da pek çok ülke ve manastırlarda kalarak yoga ve meditasyon üzerine uzun yıllar çalışan Çetin Çetintaş ile yoga ve hayat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.