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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, G20 zirvesinde buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

AA | 29.06.2019 - 05:20..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 05.00'te başlayan görüşmesi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, G20 zirvesinde buluştu

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, G20 zirvesinde buluştu

Erdoğan, "(S400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, G20 zirvesinde buluştu

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