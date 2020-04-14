taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7945
Euro
7.4539
Altın
1729.58
Borsa
97948.07
Gram Altın
376.816
Bitcoin
46404.23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz kanunu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz kanunu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır.

Genel Kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor.

Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık.

Yargı Reformu Stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum.

Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin salgın tehdidinden korunması hususunda tüm tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum.

Hakları, canları ve sağlıkları devlete emanet olan bu insanların salgın hastalığa yakalanmamaları için her önlem alınıyor.

Ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişleriyle ilgili sorunları gidermeye yönelik adımlar atılmıştır.

İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk yaşlı hasta yeni doğum yapmış kadınlar gibi gruplar lehine insani yaklaşım geliştirilmiştir.

İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında, daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz.

Ceza Kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini tümüyle yeniden ele alacak kapsamlı bir çalışmaya şimdiden başladık.

Kanunun yayımlanmasıyla, infaz sürelerinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde, çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir.

Kanunun yayımlanmasıyla, infaz sürelerinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde, çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir.

Düzenlemenin, ülkemizde adaletin tecellisi konusunda milletimizin beklentilerini daha yüksek oranda karşılayacağı da bir gerçektir.

Düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri, adaletin tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirilmiştir.

Özellikle Cumhur İttifakı'nın tarafı olan Sayın Genel Başkan Bahçeli'ye de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Kanunu, onay için geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız."

İlginizi Çekebilir
Koronavirüsün gen haritası çıkarıldı
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, koronavirüsün tüm gen haritasının çıkarıldığını duyurdu. Çalış, bunun aşı geliştirme çalışmaları için kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.
CHP, infaz düzenlemesini AYM'ye götürüyor
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen infaz düzenlemesini, parti olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.
Belediyeye kızdı buz pistini ateşe verdi
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verdi.
Atatürk Havalimanı'nda hastanenin temeli ortaya çıktı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane, son haliyle görüntülendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
952
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
658
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
263
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
278
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
404
Yasmin Erbil'den karantina dansı
Yasmin Erbil'den karantina dansı
199
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
602
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir