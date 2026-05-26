Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Orta Doğu'da patlak veren savaş sonrası temaslarını hızlandıran Cumhurbaşkanı, bölgede barış ve huzurun sağlanması için çalışıyor.

Son günlerde kalıcı barış anlaşmasının sağlanması için umutlar devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

ERDOĞAN İLE PEZEŞKİYAN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

"SAVAŞ NEDENİYLE BAYRAMI BURUK KARŞILIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığını söyledi.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.

TÜRKİYE ANLAŞMA İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığını vurguladı.

Çalışmaların iyi ilerlediğini ileten Erdoğan, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

KURBAN BAYRAMI TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran Cumhurbaşkanının Kurban Bayramını da tebrik etti.