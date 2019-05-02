taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9636
Euro
6.6947
Altın
1273.74
Borsa
95415.57
Gram Altın
244.164

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

YSK'nın vereceği karar beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin yenilenmesi durumunda yüzde yüz zafer elde edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 08:38..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

31 Mart seçimlerinin üzerinden 1 ayı aşkın bir süre geçse de süreç noktalanmadı.

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak görevine başlasa da YSK'da AK Parti'nin itirazı üzerine yapılan çalışmalar sürüyor.

YÜZDE YÜZ KAZANIRIZ

Sürece ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi.

Erdoğan, seçimlerin yeniden yapılması durumunda yüzde yüz AK Parti'nin kazanacağını söyledi.

"7 HAZİRAN SEÇİMLERİNİ HATIRLAYIN"

Türkiye gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: "Bazı arkadaşlar seçimler yenilerse, AK Parti’nin daha kötü oy alacağını veya kaybedeceğini düşünüyor ama ben buna katılmıyorum. 7 Haziran 2015 seçimlerini hatırlayın. O süreçte, parti içinden birçok kişi de dahil, seçimin yenilenmesini istememiş, koalisyonla yola devam edileceğinin daha doğru olacağını dile getirmişti.

"AYNI ŞEYİ GÖRÜYORUM"

Ama ben o gün de vatandaşın tepkisini görmüştüm. Yani seçim olursa tek başımıza iktidar olacağımız görünüyordu. Bugün de İstanbul’da aynı şeyi görüyorum. Seçim tekrarlanırsa seçimleri kazanacağımıza yüzde yüz inanıyorum.”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

47
Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

21
Ergin Ataman'dan tarihi zafer sonrasında ilk açıklama

Ergin Ataman'dan tarihi zafer sonrasında ilk açıklama

9
Amanoslar’da operasyon düzenleyen kahramanlara karşılama

Amanoslar’da operasyon düzenleyen kahramanlara karşılama

34
ABD ordusunun Venezuela'ya müdahale planı hazır

ABD ordusunun Venezuela'ya müdahale planı hazır

37
Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

13
Maduro: Darbe girişimi Beyaz Saray'dan yönetildi

Maduro: Darbe girişimi Beyaz Saray'dan yönetildi

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir