Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

31 Mart seçimlerinin üzerinden 1 ayı aşkın bir süre geçse de süreç noktalanmadı.

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak görevine başlasa da YSK'da AK Parti'nin itirazı üzerine yapılan çalışmalar sürüyor.

YÜZDE YÜZ KAZANIRIZ

Sürece ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi.

Erdoğan, seçimlerin yeniden yapılması durumunda yüzde yüz AK Parti'nin kazanacağını söyledi.

"7 HAZİRAN SEÇİMLERİNİ HATIRLAYIN"

Türkiye gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: "Bazı arkadaşlar seçimler yenilerse, AK Parti’nin daha kötü oy alacağını veya kaybedeceğini düşünüyor ama ben buna katılmıyorum. 7 Haziran 2015 seçimlerini hatırlayın. O süreçte, parti içinden birçok kişi de dahil, seçimin yenilenmesini istememiş, koalisyonla yola devam edileceğinin daha doğru olacağını dile getirmişti.

"AYNI ŞEYİ GÖRÜYORUM"

Ama ben o gün de vatandaşın tepkisini görmüştüm. Yani seçim olursa tek başımıza iktidar olacağımız görünüyordu. Bugün de İstanbul’da aynı şeyi görüyorum. Seçim tekrarlanırsa seçimleri kazanacağımıza yüzde yüz inanıyorum.”