Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

MELONİ NATO ZİRVESİ İÇİN ANKARA'DA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini daha da güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak adımların önemine dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye’de düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında müttefikler arasındaki dayanışmanın ve bağların daha da kuvvetlendirilmesini beklediklerini ifade etti.