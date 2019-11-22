Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Adnan Menderes Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gelen isimler arasında CHP'li Tunç Soyer de yer aldı.

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H. Zeynep Altan ile Varlığında Yokluğunda Kadın’ı konuştuk

Hayriyem Zeynep Altan ile edebiyatı, sinemayı yamacına alarak toplumsal bir cinsiyet eleştirisi yaptığı romanı Varlığında Yokluğunda Kadın’ı konuştuk…