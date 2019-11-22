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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Adnan Menderes Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gelen isimler arasında CHP'li Tunç Soyer de yer aldı.

AA | 22.11.2019 - 12:32..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda Vali Erol Ayyıldız ve çocuklar tarafından karşılandı.

Ege Üniversitesi Kampüsü girişine inşa edilen Bilal Saygılı Camii'nin açılışı için kente giden Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.

KILIÇDAROĞLU DA İZMİR'DE

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'de.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na eşlik etmeyi bırakın Soyer, Erdoğan ile samimi bir fotoğraf verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

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