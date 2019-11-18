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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor

Bilal Saygılı Camii'nin açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca Çandarlı otoyolunu inceleyip, il başkanlığını ziyaret edecek.

İHA | 18.11.2019 - 17:49..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor

İzmir'in Mimar Sinan tarzındaki ilk camisi, cuma günü açılıyor.

Bilal Saygılı Camii'nin açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Mimar Necip Dinç tarafından projelendirilen caminin inşaatında, Horasan harcı kullanılırken kalem işi Afyon’dan getirilen özel kök boyalarla yapıldı.

Ana kubbe, dört yarım kubbe, köşe kubbeler, beş kubbeli revaklar ve iki minare terkibiyle tasarlanmış olan cami, 50 metre olarak inşa edildi.

7 BİN KİŞİLİK

30 milyon lira maliyetle yapılan caminin kapasitesi kapalı mekan itibarıyla 3 bin, açık mekanlarla 7 bin kişilik.

Ayrıca camide 400 kişi kapasiteli konferans salonu, mini bir sinema salonu ve modern bir ses sistemi bulunuyor.

Her türlü sunum ve film gösterisinin rahatlıkla yapılabileceği bu salonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmirlilere sesleneceği belirtildi.

OTOYOLU İNCELEYECEK, İL BAŞKANLIĞINA GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi içinde yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camii'nin açılışını yaptıktan sonra Çandarlı otoyolunu da inceleyecek. Erdoğan'ın son adresi, il başkanlığı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor

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