Cumhurbaşkanı Erdoğan Kağıthane'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yerel seçim kampanyası çalışması kapsamında Kağıthane'de halka sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Erdoğan, "Bu seçimde Kandil, Pensilvanya'dan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor.

Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum.

Ya Rabbi, bu ittifakımızı pazara kadar değil, mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle.

Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek?

IMF'ye borcumuz, göreve geldiğimizde 23 buçuk milyar dolardı. Taksitleri ödedik ve mayıs 2013'te ilişkimizi bitirdik. Bizim IMF ile artık bir ilişkimiz yok, borcumuzu ödedik, bitti o iş.

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