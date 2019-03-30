taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kağıthane'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 11:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

d

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yerel seçim kampanyası çalışması kapsamında Kağıthane'de halka sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Erdoğan, "Bu seçimde Kandil, Pensilvanya'dan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor.

Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum.

Ya Rabbi, bu ittifakımızı pazara kadar değil, mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle.

Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek?

IMF'ye borcumuz, göreve geldiğimizde 23 buçuk milyar dolardı. Taksitleri ödedik ve mayıs 2013'te ilişkimizi bitirdik. Bizim IMF ile artık bir ilişkimiz yok, borcumuzu ödedik, bitti o iş.

AYRINTILAR GELİYOR...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

111
Kandil'e 'Pençe operasyonu'

Kandil'e 'Pençe operasyonu'

72
Beren Saat'in yüzü gülmeye başladı

Beren Saat'in yüzü gülmeye başladı

61
ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

78
Seçimde oy verirken dikkat edilecek 10 husus

Seçimde oy verirken dikkat edilecek 10 husus

20
İsveç'te Müslümanlara küfreden 91 yaşındaki kişiye ceza

İsveç'te Müslümanlara küfreden 91 yaşındaki kişiye ceza

32
Polisten kaçan alkollü stajyer sürücüye 20 bin TL ceza

Polisten kaçan alkollü stajyer sürücüye 20 bin TL ceza

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir