Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet'teki aile kabristanını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı arifesinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Aile kabristanını ziyaret eden ve burada dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından mezarlıktan ayrıldı.
Milyonlarca Müslüman’ın Kurban Bayramı coşkusunu yaşadığı günde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bayramı İstanbul’da idrak ediyor.
Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla birlikte bayram namazını eda etti.
NAMAZ SONRASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ
Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan ve basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Erdoğan, simit ve çikolata ikramında da bulundu.
Konuşmasında Kurban Bayramı vesilesiyle; birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları veren Erdoğan, Gazze'de buruk geçen bayramı da unutmadı.
ARİFE GÜNÜ MEZARLIK ZİYARETİNDE BULUNDU
Erdoğan arife günü ise Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.
Burada annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti ve ardından mezarlıktan ayrıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi