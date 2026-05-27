Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet'teki aile kabristanını ziyaret etti

Milyonlarca Müslüman’ın Kurban Bayramı coşkusunu yaşadığı günde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bayramı İstanbul’da idrak ediyor.

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla birlikte bayram namazını eda etti.

NAMAZ SONRASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ

Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan ve basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Erdoğan, simit ve çikolata ikramında da bulundu.

Konuşmasında Kurban Bayramı vesilesiyle; birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları veren Erdoğan, Gazze'de buruk geçen bayramı da unutmadı.

ARİFE GÜNÜ MEZARLIK ZİYARETİNDE BULUNDU

Erdoğan arife günü ise Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Burada annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti ve ardından mezarlıktan ayrıldı.