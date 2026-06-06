Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Orta Doğu'da patlak veren savaş sonrası temaslarını hızlandıran Erdoğan, kısa süre içinde birçok önemli görüşme gerçekleştirdi.

Son olarak Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani ile Ankara'da görüşen Cumhurbaşkanının bu sefer sürpriz bir konuğu vardı.

KERKÜK'ÜN TÜRKMEN VALİSİNİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da hazır bulundu.

102 YIL SONRA BİR İLK

Ağa, Kerkük İstinaf Mahkemesi Başkanı Savcı Kasım Muhammed el-Azzavi'nin huzurunda ettiği yeminle resmen görevine başlamıştı.

Kerkük'te 102 yıl aradan sonra ilk kez bir Türkmen, valilik koltuğuna oturmuştu.

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ'NİN BAŞINDAYDI

102 yıl aradan sonra Kerkük'ün valiliğine seçilen ilk Türkmen olan Mehmet Seman Ağaoğlu, 16 Nisan'da Kerkük Vilayet Meclisi'nde yapılan seçim sonucunda bu göreve getirildi.

Ağaoğlu, Irak Türkmen Cephesi'nin başkanlığını yapıyordu.

TÜRKİYE'NİN ETKİSİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Ağa daha önce yaptığı açıklamada politikalarına dair önemli mesajlar vermişti.

Türkmenlerin güçlenmeye başlamasının ardında Türkiye'nin güçlü politikasının olduğunun altını çizen Ağa, "Ve hiçbir zaman yüksek makam, yüksek mevki, yüksek görevlerde yer almadık. Tabii ki biraz emperyalist güçlerin de etkisi vardı. Her zaman bir Türk korkusu vardı açıkçası." demişti.

Kerkük'ün yeni valisi görevine başladı