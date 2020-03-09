Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimseyle tokalaşmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine, bugün Brüksel'e gitti.

Havalimanında kendisini yolcu etmeye hazırlanan heyeti gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sohbet etti.

Bu sırada dikkat çeken bir detay kameralara yansıdı.

SADECE EL SALLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına tedbir olarak heyettekilerle tokalaşmadı, sadece el selamı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gitti İZLE

CUMA NAMAZINDA SÖYLEDİĞİNİ YAPTI

Geçtiğimiz cuma namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara koronavirüs salgınıyla ilgili uyarıda bulunmuştu.

"SARILMALARI, ÖPÜŞMELERİ ERTELEYELİM"

Erdoğan, "Dünyada bir koronavirüs salgını var. Diyanet İşleri Başkanımızla da konuştuk. Bu sarılmaları, öpüşmeleri erteleyelim. Bunu ben sizden istirham etmiş olayım." ifadelerini kullanmıştı.