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Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günü detaylı açıklama yapacağı bildirildi.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 00:08..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak

Türkiye, koronavirüse karşı yüksek düzeyde önlemler aldı. Vakaların salgına dönüşmemesi için alınan tedbirler dünyanın birçok ülkesine örnek oldu.

Yaşanan gelişmelerle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirdi ve panik yapılmamasını istedi.

Koronavirüsle ilgili bir son dakika açıklaması da İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi.

BEŞTEPE'DE KORONAVİRÜS TOPLANTISI

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de koronavirüs toplantısına başkanlık edeceğini ardından da kamuoyuna açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Fahrettin Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
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