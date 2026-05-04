Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Cerrah el-Ahmed es-Sabah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

GÖRÜŞMEDE HAKAN FİDAN DA YER ALDI

Kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ELE ALINMASI BEKLENİYOR

Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, mevcut mekanizmaların güçlendirilmesi ve bölgesel konuların görüşülmesi bekleniyor.

Körfez bölgesinin istikrarı, Gazze ve Suriye gibi güncel bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı değerlendiriliyor.