Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması

NATO Liderler Toplantısı için Londra’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret öncesi basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, firari FETÖ'cü Adil Öksüz'le ilgili gelen soruya, "İçişleri Bakanlığımız, yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi o farklı konu. Onu zamanla göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Londra'da NATO'nun birliğine vurgu yapılması bizim için temel öncelik. Çin ve Rusya ile ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye kendi öncelikleri çerçevesinde NATO ile işbirliği halinde çok yönlü bir dış politika yürütmektedir. İttifakın yenilenme ihtiyacında olduğu açıktır. 2000'lerin bakış açısıyla bugünü kavrayamayız. NATO'nun terör örgütlerinden kaynaklı asimetrik tehditler karşısında proaktif davranması gerekiyor.

"NATO'NUN KENDİNİ YENİLEMESİ KAÇINILMAZDIR"

NATO'nun kendini yenilemesi kaçınılmazdır. Dayanışma ve beraberlik NATO ittifakının ayakta tutan sütunlardır. NATO'nun caydırıcılığını azaltacak ittifakın gücüne zarar verecek popülist beyanlardan uzak durulmalıdır. Alternatif aramak yerine daha güçlü kılacak çalışmalar içerisinde olmalarını bekliyoruz. NATO'nun da sınırı olan güney sınırlarımızda müttefiklerimizi de etkileyen hadiseler yaşanıyor. Düzensiz göç hareketleri istikrarı tehdit ediyor. Müttefiklerimizin bizimle sergileyecekleri samimi bir dayanışma ittifakımızı zayıflatmaz güçlendirir. Londra'da müttefiklerimizden ilkeli bir tavır göstermelerini isteyeceğiz.

Erdoğan, ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ADİL ÖKSÜZ SORULDU

Erdoğan, Soylu'nun Adil Öksüz açıklaması ile ilgili "Bakanımızın ifadesi aslında bu haddini bilmez kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır ama sürekli olarak gittiği ülkelerin yönetimlerince koruma altına alınmıştır.

"BELÇİKA'YA ALMANYA'YA KAÇIYOR"

Belçika'ya Almanya'ya kaçıyor vs... Buna benzer yüzlerce terörist buralarda yaşıyor. Bunların hepsini istedik, adreslerini vererek ama bu teröristleri yönetimler bize teslim etmediler. Edenler var, onları açıklıyoruz. İçişleri Bakanlığımız yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi o farklı konu. Onu zamanla göreceğiz." dedi.