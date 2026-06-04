Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik görüşmeleri devam ediyor.

Bu çerçevede Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı için resmi karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende iki ülkenin marşları okundu.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Karşılama sırasında her iki cumhurbaşkanı da bir araya gelerek tokalaştı ve heyetlerini birbirlerine tanıttı.

İkili görüşmeye geçen liderlerin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN MASAYA YATIRILMASI BEKLENİYOR

Görüşme sonrası ülkeler arasında çeşitli ikili iş birliği anlaşmalarının imzalanacağı öngörülüyor.

Görüşmelerde, Türkiye-Nijer ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomik ve savunma alanlarındaki iş birliğinin genişletilmesi ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.