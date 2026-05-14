Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönem Türk yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Akabinde de ikili görüşmelere geçildi.

İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık etti.

Erdoğan ve Tokayev, ikili anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına da katıldı.

Türkiye ile Kazakistan arasında işbirlikleri güçlenirken, 13 farklı alanda da anlaşma imzalandı.

"İLİŞKİLERİMİZ HER ALANDA İLERLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki lider, baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı, "Geçtiğimiz günlerce idrak ettiğiniz Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebetiyle kardeşe Kazak halkını tebrik ediyorum.

15 Mart’ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan’a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum.

Türkiye-Kazakistan ilişkileri, geliştirilmiş stratejik ortalık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor.

"VERİMLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Kıymetli kardeşimizle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi iş birliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk.

"TÜRK DÜNYASI YÜZYILI" VURGUSU

Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.

HOCA AHMET YESEVİ NİŞANI TAKDİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, Bağımsızlık Sarayı'nda baş başa görüştü ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.

Tokayev, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" tevcih etti.

"YÜKSEK BİR TEVECCÜH OLARAK GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Hoca Ahmet Yesevi adına ihdas edilen söz konusu güzide nişanın ilk kez tarafına takdim edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu nişanı, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderlik için siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabb'im kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim etsin."

Öte yandan iki lider, 6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan tarafından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen "Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun" açılışını yaptı.

İLK İSİM OLDU

"Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından 10 Nisan 2026'da yapılan açıklamayla duyurulmuştu.

Bugünkü törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" takdim edilen ilk isim oldu.

BASIN TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Çok sayıda belgeyi imzaladık. Sayın Tokayev ile ve heyetiyle görüşmemizde çok sayıda alanda iş birliği anlaşması yaptık. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını artırmalarını ve ortaklığımızı geliştirecek bağlar kurmaya teşvik ediyoruz. Türk-Kazak İş Forumu vesilesiyle yeni iş birliklerine şahit olacağız. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi büyüten projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.

Enerjide son yıllarda attığımız adımlarda Kazakistan özel bir yere sahip. İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Doğu-Batı Orta Koridorunun önemi de her geçen gün artıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının da taşınması için teşvik edeceğiz.

Birlik anlayışıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Büyük şahsiyetlerin eserlerini gelecek nesillere aktarmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye Maarif Vakfı'nın okullar açması için çalışmalara başladık.

Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Kazakistan'ın bizimle gönül bağına, asrın felaketinin hemen ertesinde yaptıklarına şahitlik ettik. Kazakistan devletinin maddi ve manevi desteğini her daim yanımızda hissettik.

Bugün de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa ettiği okulun açılışını yapmaktan gurur duyuyorum. Bu okulardaki çocuklarımızın dostluğumuzu gelecek nesillere aktaracağına yürekten inanıyorum. Kıymetli nişanı tarafıma takdim ettikleri içinde büyük bir onur duyuyorum.

Yarın Türk dünyamızın manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek TDT gayriresmi toplantısına katılacağız. Kazakistan'ın Türk dünyası için yaptıklarına teşekkür ederim. KKTC yarın gözlemci statüyle katılacak, bundan memnuniyet duyuyoruz. Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel meseleleri görüştük. Sayın Tokayev ve heyetine misafirperverlik için teşekkür ederim."