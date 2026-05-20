Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'den 300 bin TL tazminat kazandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı sözler tepki çekmişti.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatları aracılığıyla Özgür Özel'e manevi tazminat davası açtı.

Bugün ise o davanın sonucu belli oldu.

ÖZEL 300 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Avukat Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği konuşmadaki beyanları nedeniyle hukuk yoluna başvurduklarını anımsattı.

Aydın, söz konusu konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan "yakışıksız ifadeler" ve "haksız ithamlar" bulunması gerekçesiyle Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın sonuçlandığını belirtti.

Davanın karara bağlandığını kaydeden Aydın, "Mahkeme, Özgür Özel aleyhine açtığımız davada 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir." ifadesini kullandı.