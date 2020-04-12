Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğimizin harcını oluştururken, aynı zamanda bizi aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücümüz olacaktır.

Muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada asırlardır barış içinde bir arada yaşamasının ve her bir vatandaşımızın inancının serbestçe yaşayabilmesi için yürüttüğümüz çalışmaların tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit ediyorum.

Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



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