Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef

Ankara'da kritik görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile bir araya geldi.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 15 MİLYAR DOLAR"

“Polonya ile her alannda işbirliğini geliştiriyoruz. Atacağımız müşterek adımları değerlendirdik.



Birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ardından da 15 milyar dolarlık hedefi belirledik.



Yeni hedefimize doğru emin adımlarla devam ediyoruz.”

"SAVUNMA ALANINDA ORTAKLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR"

“Potansiyel iş birliği alanlarından bir diğeri de ulaştırmadır.



Polonya'nın da desteklediği stratejik ortaklık niteliğindeki Üç Deniz Girişimi, bu konuda önemli bir platform sunuyor.



Savunma sanayisinde ikili iş birliğimiz, öne çıkan gündem maddelerinden biridir. Malumunuz, bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerekse diğer savunma projeleri kapsamında çok önemli ortaklıklar hayata geçirdik.”

"POLONYA'YA AB'YE GİRİŞ SÜRECİNDEKİ DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

“Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez bir yere sahip iki NATO müttefiki olarak, bu iş birliğimizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz.



Görüşmelerimizde, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel konuları da ele aldık. AB ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme hedefine sahibiz.



Polonya'nın bu süreçteki desteğine teşekkür ediyoruz.”

"UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINI ELE ALDIK"

“7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstenlenmesini önemli görüyoruz.



Görüşmelerimizde İran ve Rusya-Ukrayna arasındaki son durumları ele aldık. Barışın önemine vurgu yaptık.



Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler arasında yer alan Polonya'nın iki devletli çözüme destek vermesini istiyoruz.”