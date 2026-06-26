Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reeskont kredilerinin günlük limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"ne katıldı.

Ödül töreni öncesinde ödül alanların ihracata yaptıkları katkıları sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevindirici bir haberi paylaşmak istiyorum. Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin yıllık limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. İlave 500 milyon lirayla bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.

KREDİ LİMİTİ 17 KAT ARTIRILDI

3 yıl önce 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 500 milyon liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olsun." diyerek yeni bir destek daha açıkladı.

"BİR YILDA YAPTIĞIMIZ İHRACATI ARTIK BİR HAFTADA YAPIYORUZ"

İhracat rakamlarındaki yükselişe dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar ise şöyle:

"Mal ihracatı 2025'te 273,3 milyar dolar oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma ihracatında aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz.

Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla ihracattaki başarılarımız milli motivasyon kaynağımız haline geldi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARI GRAFİĞİ ARTIYOR"

Türkiye'nin başarı grafiği artıyor, karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini herkes biliyor.

23 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz, ihracatta yakaladığımız ivme 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Taşımayı kolaylaştırmak için gümrük süreçlerimizi sürekli hızlandırıyoruz."