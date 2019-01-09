Erdoğan: Enflasyon ortalamamız yüzde 9,54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin "Tarihin en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz" eleştirisine cevap veren Erdoğan, önceki yıllara ait rakamları paylaştı.

1989'DAN 2002'YE ENFLASYON RAKAMALARI

Erdoğan, "Muhalefet enflasyonun en yüksek olduğu dönemin bu dönem olduğunu söylüyor. Bakınız 1989 enflasyon 64,3. 1990'da 60,4. 1991'de enflasyon 70'1. 1992'de enflasyon 66. 1993'te 71,1. 1994'te 120,3. 1995'te 76,1. 1996'da 79,8. 1997 enflasyon 99,1. 1998'de 69,7. 1999'da 68,8. 2000'de 39. 2001'de 68,5. 2002'de ise 29,8.

14 YILIN ORTALAMASI YÜZDE 70,3

Ortalaması bu 14 yılın 70,3. Ve ondan sonra bizim iktidara gelişimizle koalisyon dönemi bitiyor. 16 yılın ortalaması 9,54. Gerçek ortada." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sizler en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu gazi mekana hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı hükümet düzeninde bu toplantıda fikirleriyle bize katkı verecek herkese teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun 31 Mart seçimleri öncesinde gerçekleştiriliyor olmasını isabetli buluyorum.

Bilimin ışığıyla aydınlanmamış yolların nereye çıkacağı bilinemez. O yüzden sempozyumda yapılan istişareler sonrasında kurumların uygulamalarına ışık tutması bizler için önemlidir.

CUNTA BİZE PAHALIYA MAL OLDU

Cunta bize çok pahalıya mal oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce çok zor günler geçirdik. Hükümet olduğumuz yıllardan itibaren sistemin değişmesi gerekmesini hep belirttik. Geçtiğimiz zor dönemlerde hep koalisyonlar vardı. O dönemde enflasyon ortalaması %70 oranında imiş. Ama ana muhalefet lideri bu rakamları görmezden gelerek, "en yüksek enflasyon" bu dönemde var diyor.

ENFLASYON ORTALAMAMIZ YÜZDE 9,54

Oysaki rakamlar ortada. İktidara gelişimizden sonra 16 yıl sonunda enflasyon ortalaması 9,54... Gerçek ortada. Hepsinde tek başımıza iktidarız. Koalisyonlar yok, tek başına bir iktidar var.

CHP DÖNEMİNDE İSTANBUL ÇÖP YIĞININA DÖNDÜ

Ana muhalefet çıkıyor, yalan üzerine siyaset olunca, çöp ve çukurdan kurtulamazsın. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman, İstanbullular kentin halini bilir. Medya organları gaz maskesi dağıtırdı. Ümraniye'de patlayan çöp yığınları. İnsanlar öldü. Dönemin başkanı "Grev vardı ne yapayım diyor?". Senin beceriksizliğin o.

Bakın İZBAN'da grev vardı. Hemen kararnameyle 2 süreyle erteledik.

Gezi ile sokaklar, 17-25 Aralık'la hükümetimizi, Çukur Operasyonuyla kentlerimiz üzerinden saldırılar altında kaldık. Ama milletimiz nezdinde yeni sistemin değişimine kavuştuk ve yeni sistemi oluşturduk. Eskiden sadece kağıt üzerinde kalan güçler ayrılığını baştan oluşturduk.

EKONOMİK BİR SALDIRI BAŞLATILDI

Merhum Özal, Demirel gibi liderlerin daha önce dile getirdiğini yeni sisteme geçiş yaptık. Tabii rahatsız olan çevreler rahat durmadı. Ekonomik bir saldırı başlatıldı. Ama hedeflerimize ulaşacağımızı bir kez daha dosta düşmana gösterdik.

Bu süreçte her alanda olduğu gibi yerel yönetimlerde de bakış açılarına ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle eşimin de başını çekti "0 Atık" konusunda yerek yönetimlere büyük işler düşüyor. Malum poşetle ilgili bir savaş başlattık. Poşeti toprak 1000 yılda eritemiyor. Hatırlıyorum anacağım evde bile dokurdu.

KENEVİRİ YOK ETTİLER

Alışverişimizi fileyle yapardık. Atacak olsan bile kenevirden yapıldığı için toprak dostuydu. Ama ülkemizde keneviri yok ettiler. O bize dost görünenler ülkemden keneviri söküp aldı. Ama kenevir konusunda yeni adımlar atacağız.

FİLE VE BEZ KULLANALIM

Biz 31 Mart kampanyasında file ve bez torba kullanalım. Asla naylon poşet kullanmayacağız. Güzel ve şık olacak. Olur ya belki birileri naylon poşetlerle piyasaya çıkabilirler. Türkiye'nin kalkınmasında özellikle halkın yaşam alanlarına dokunan meselelerde yerel yönetimlere büyük iş düşüyor. Biz yaptık. Bu çöp konusunda biz 1,5 senede İstanbul'da ortadan kaldırdık, modern depolamaya geçtik. Biz eğer metaryalleri birbirinden ayıramazsak bu yetersiz kalır. İşi bilenlerle bir belediye meclisi oluşturursak, başarılı oluruz."