taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9433
Euro
6.5409
Altın
1575.65
Borsa
120001.93
Gram Altın
301.716
Bitcoin
53308.79

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Libya sürecine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter'in Kaddafi'ye de ihanet etmiş bir lejyoner olduğunu söyledi.

AA | 28.01.2020 - 17:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'daki ziyaretleri kapsamında Senegal'e gitti.

Buradaki görüşmelerinin ardından Senegalli mevkidaşıyla birlikte kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Erdoğan, " Elazığ depremi ile ilgili nezaket görüşmesi yaptık." dedi.

LİBYA'DAKİ SORUN

Libya'daki süreci de değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Hafter'in işi çözmek gibi bir derdi yok. Zamanında Kaddafi'ye ihanet etmiş bir isimdir. Hafter, yıllarca Amerika'da yıllarca yaşamış bir isimdir. Abu Dabi ve Mısır tarafından silahlandırılmıştır. Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada kimliği ve kişiliği yoktur." dedi.

İDLİB'DEN GELENLER BRİKET BARINMA YERLERİNE YERLEŞTİRİLECEK

Erdoğan, İdlib konusunda ise "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Çadır değil briket barınma yerlerine yerleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

İlginizi Çekebilir
Mühürlenen ağır hasarlı binalara döndüler
İstanbul'da 26 Eylül'de yaşanan depremde ağır hasar gören ve mühürlenen binalara dönenler, ölüme meydan okuyarak yaşamlarını sürdürüyor.
Fransa, Çin'deki vatandaşlarını tahliye edecek
Tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüse karşı Fransız yetkililer, Çin’de bulunan Fransız vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.
Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici yakalandı
Esenyurt'ta bir turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksi şoförü, gözaltına alındı.
Çin'den koronavirüsün kaynağına ilişkin açıklama
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden resmi açıklama geldi ve ölümcül koronavirüsün sıfır noktasının, Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı olduğunu doğruladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

1198
Erdoğan'dan depremzede anneye destek

Erdoğan'dan depremzede anneye destek

191
Nusret, Malatya ve Elazığ için 1 milyon topladı

Nusret, Malatya ve Elazığ için 1 milyon topladı

168
Benzin ve motorine indirim yapıldı

Benzin ve motorine indirim yapıldı

171
Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

81
Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

155
Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da kayak yaptı

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da kayak yaptı

954
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir