Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'daki ziyaretleri kapsamında Senegal'e gitti.

Buradaki görüşmelerinin ardından Senegalli mevkidaşıyla birlikte kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Erdoğan, " Elazığ depremi ile ilgili nezaket görüşmesi yaptık." dedi.

LİBYA'DAKİ SORUN

Libya'daki süreci de değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Hafter'in işi çözmek gibi bir derdi yok. Zamanında Kaddafi'ye ihanet etmiş bir isimdir. Hafter, yıllarca Amerika'da yıllarca yaşamış bir isimdir. Abu Dabi ve Mısır tarafından silahlandırılmıştır. Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada kimliği ve kişiliği yoktur." dedi.

İDLİB'DEN GELENLER BRİKET BARINMA YERLERİNE YERLEŞTİRİLECEK

Erdoğan, İdlib konusunda ise "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Çadır değil briket barınma yerlerine yerleştireceğiz." şeklinde konuştu.