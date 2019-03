Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirt mitinginde halka hitap ediyor.

Cumhuraşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İslam Dünyasının leyle-i Regaib'in tebrik ediyorum. Rabbimizin Ramazan ayına, Kadir gecesine vasıl eylemesini niyaz ediyorum. Filistin ve Suriye başta olmak üzere zulüm altında inleyen kardeşlerimizin bu gecenin felaha vesile olmasını Rabbimden diliyorum. Tam 11 ay sonra Siirt'te bulunmanın mutluluğu içindeyim.

BİZE HİZMET ETME ŞEREFİNİ YAŞATAN İŞTE BU DAYANIŞMA

Şu meydanı dolduran, her seferinde bizleri coşkuyla bağrına basan kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Biz enerjimizi, kuvvetimizi, motivasyonumuzu buradan alıyoruz. Bize 40 yıldır siyasette, milletimize hizmet etme şerefini yaşatan işte bu dayanışmadır. Bize 17 yıldır Siirt'le beraber tüm Türkiye'ye birbirinden önemli eserler gururunu yaşatan da yine aramızdaki sevgidir.

BİZ GÜCÜMÜZÜ MEDYADAN DEĞİL İŞTE BU MEYDANDAN ALIYORUZ

Biz gücümüzü Kürt'le Türk'ün, Arap, Laz, Çernek, Boşnak, Gürcü, Roman'ın kardeşliğinden alıyoruz. Biz gücümüzü medyadan değil şu karşımdaki meydandan alıyoruz. Gücümüzü baronlardan, lobilerden, elitlerden değil gece dua etmek için uykusunu bölenlerin samimiyetlerinden alıyoruz. Biz sırtımızı emperyalistlere, PKK'ya, PYD'ye dayayanlardan değil şu meydanı dolduran halkımızdan alıyoruz. Bu mücadeleyi de CHP gibi terör örgütün siyasi uzantılarını belediyelere doldurmak için değil, sizin için, milletim için veriyoruz.

31 MART'TA SİİRT'İN TARİHİNE YAKIŞIR BİR SONUÇ BEKLİYORUZ

Siirtli hemşerilerimin desteği, duası yanımızda olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir badire yoktur. Sizden 31 Mart'ta güçlü bir destek bekliyoruz. 31 Mart'ta Siirt'in Türkiye'nin 17 yılda elde ettiği başarılara destek vermesini istiyoruz . 31 Mart'ta Siirt'ten bu şehrin tarihine, kültürüne, şanına yaraşır bir tablo bekliyoruz.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I BİLMESENİZ KIZINIZI VERMEZDİNİZ

Siz Recep Tayyip Erdoğan'ı gayet iyi biliyorsunuz. Zaten bilmeseniz herhalde kızınızı vermezdiniz. Sadece bu şehrin eniştesi, milletvekili olarak değil 40 yıllık ülkemiz için verdiğimiz hizmet mücadelemizden de bizleri çok iyi biliyorsunuz. Eserlerimizle, yaptıklarımızla, yatırımlarımızla 81 vilayetin her birine kazandırdıklarımızla bizi gayet yakından tanıyorsunuz. Bu meydanda o şiiri okudum diye bizi içeri aldılar. Burada, bu meydanda.

BEN VATANDAŞIMA TERÖRİST DİYECEK KADAR ENAYİ MİYİM?

Milli iradeyi, demokrasiyi CHP ve HDP'ye rağmen güçlendirdik. Barış, emniyet ve huzuru CHP ve HDP'ye rağmen perçiledik. 82 milyonun kardeşliğini CHP ve HDP'ye rağmen savunduk. Hukuk ve adaletten asla taviz vermedik. Cumhuriyet mitinglerine, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişimlerine, 15 Temmuz ihanetine kadar her türlü saldırının üstesinden işte böyle geldik. Şimdi bunlara birisi daha takıldı. Sözde İyi Parti. Öyle bir yanlış yapıyor ki, dün birlikte Denizli'ye gitmişler. Denizli'de yaptığı konuşmada bu hanımefendi benim Denizli'li kardeşlerime terörist dediğimi söylüyor. Medyada ne yazıyor, 1 hafta önce buraya geldi, Cumhurbaşkanı ne konuştu haberi yok. Ben Denizli'de konuştum. Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim ya!

"BAYAN MERAL HANIM HANİ SEN GEÇMİŞİN ÜLKÜCÜSÜYDÜN?"

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Benim Güneydoğu Anadolu bölgem, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege bölgem var. Ama Kürdistan diyebir bölge yok. Sen istersen oraya git. '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsanız savaş çıkar' diyor. Sen kimsin ya! Biz inlerinize kadar sizi kovaladık. Bundan sonra da halkımın huzurunu kaçıracak olanları oraya kadar kovalayacağız. Bu milletin huzurunu kaçıramayacaksınız, bu vatanı bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız. Biz gücümüzü YPG/PYD-PKK'dan alıyoruz diyorlar. İşte terörist bunlar. Bayan Meral hanım rahatsız olmuş. İyi ki oldun. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün, hani sen milliyetçiydin, noldu sana da bu kadar çabuk değişebildin. Bu partimi kurduğumuz zaman benimle beraber yola çıkanlardandır. Bizi Afyon'da yola çıkarken satanlardır. Bizi sattı kayboldu. Hatta kendi partisindenbile ayrılıyorum dedi, bir de baktık ki tekrar dönüverdi.

"MESELE KAMYONLA BOMBA TAŞIMAK DEĞİL ÇÖP TAŞIMAKTIR"

Ülkesini, milletini, şehrini seven oraya yatırım yapar. Lafla peynir gemisi yürütmek kolaydır. Aslolan bunu icraata dökmektir. Sayın Özdemir, Limak bu terör bölgelerinde baraj yaptı, fabrika kurdu. Buralarda birçok sıkıntılar yaşadı, burada bir istihdam meydana getirdi, yatırımı yaptı her türlü tehditlere rağmen. Bize düşen nedir Başbakan olarak devlet başkanı olarak kendilerine teşekkür etmektir. Bu ülkede taş üstüne taş koyanın başımızın üstünde yeri var. Siirtli olmayan bu bölgeye gelip yatırım yaparsa bizim de onlara her türlü desteği vermek boynumuzun borcudur. Mesele belediyelerin kepçeleriyle teröristler çukur açmak, yol kapatmak değil altyapı yapmaktır. Belediyenin kamyonlarıyla bomba taşımak mesele değil çöpü taşımaktır. Mesele vatandaşın vergilerini Kandil'deki terör baronlarına aktarmak değil.

"SİİRT-KURTALAN DEMİRYOLU İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Siirtli çiftçilerimize toplam 483 milyon tutarında tarımsal destek verdik. Siirt-Kurtalan demiryolu için gerekli adımları atacağız. Tillo Tabiat Parkı'nın vatandaşlarımızın daha iyi hizmet verebilmesi için kır kahvesi ve yöresel satış yerlerini planladık. 7 bin işçilik ilave istihdam sağladık. Siirt, Kurtalan ve Tillo'ya doğalgazı getirdik. Bunlar daha önce niye yoktu? Biz dertliyiz. Bizim tanıdığımız Siirt merttir. Namerde boyun eğmez. Bizim bildiğimiz Siirt cesurdur. Teröre, baskıya şiddete prim vermez.

"GELİN HEP BİRLİKTE SİİRT'İ DAHA DA YÜKSELTELİM"

Cumhurbaşkanı olarak, Siirt'in damadı olarak belediye başkanımızla ele vereceğiz, Siirt'i çok daha iyi noktaya devam inşallah diyerek yükselteceğiz. Bu seçimlerde AK Parti'ye vereceğiniz her destek istikbalimize yakılmış bir ışıktır. Gelin ülkemizle beraber tüm dünyada kardeşliği, barışı yüceltelim. Gelin etrafımıza çekilmek istenen terör zincirini hep beraber kıralım. Gelin mührü AK Parti'ye basın, gönül belediyeciliğine basın, bu ülkenin mutlu ve müreffehliği için hep birlikte imza atalım.





