taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8294
Euro
6.4783
Altın
1530.11
Borsa
96377.13
Gram Altın
286.644

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-57'yi inceledi

Türkiye, F-35 programından çıkarılması sonrasında Su-57 seçeneğini masaya yatırmıştı.

AA & Ensonhaber | 27.08.2019 - 14:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-57'yi inceledi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması, Amerika'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Tüm tehditlere rağmen Türkiye'nin teslimat sürecini başlatması üzerine Amerika, Türkiye'yi F-35 programından çıkardı.

F-35 YOKSA SU-57 VAR

Bu karar Türkiye ile Rusya arasında yeni bir anlaşmanın fitilini ateşledi.

Türkiye'nin ciddi ciddi düşündüğü Su-57'ler özellikleriyle F-35'in oldukça üzerinde.

Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katılmak üzere ülkeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılandı.

DİKKATLİ İNCELEME

Ülkeler arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulunan iki lider, daha sonra fuar alanındaki sergilenen aralarında 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-57'yi inceledi

SU-57 VE F-35’İN ÖZELLİKLERİ

-Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.

-Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-57'yi inceledi

-F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

-Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-57'yi inceledi

-Su-57, 5.8 saat uçarken F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

-F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-57'yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-57'yi inceledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

217
Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

149
HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

381
FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

67
Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

95
İzmir'de işinden olan işçi, Kılıçdaroğlu için Ankara'da

İzmir'de işinden olan işçi, Kılıçdaroğlu için Ankara'da

102
Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir