Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-57'yi inceledi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması, Amerika'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Tüm tehditlere rağmen Türkiye'nin teslimat sürecini başlatması üzerine Amerika, Türkiye'yi F-35 programından çıkardı.

F-35 YOKSA SU-57 VAR

Bu karar Türkiye ile Rusya arasında yeni bir anlaşmanın fitilini ateşledi.

Türkiye'nin ciddi ciddi düşündüğü Su-57'ler özellikleriyle F-35'in oldukça üzerinde.

Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katılmak üzere ülkeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılandı.

DİKKATLİ İNCELEME

Ülkeler arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulunan iki lider, daha sonra fuar alanındaki sergilenen aralarında 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

SU-57 VE F-35’İN ÖZELLİKLERİ

-Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.

-Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

-F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

-Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

-Su-57, 5.8 saat uçarken F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

-F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.