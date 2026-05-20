Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Başbakanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

KABULDE BAKANLAR DA YER ALDI

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.