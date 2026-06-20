Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor

Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı düzenleniyor.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde en güzel şekilde mükafatlandırsın. Son olarak birazdan TÜRGEV yetişen değerler ödüllerini tevdih edeceğimiz kardeşlerimizi kutluyorum.

30. yıl önce atılan bu tohumun filizlenmesi ve büyük bir çınara dönmesine vesile olan kurucularımıza, çalışanlarımıza ve bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Hiçbir netice tesadüfler silsilesiniz ürünü değildir. Her kazanımının, aldığımız her mesafe, her nimetin gerisinde rabbimizin lütfu vardır.

AYRINTILAR GELİYOR...