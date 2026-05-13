Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Zirvesi için Kazakistan'da

Türk dünyası diplomasisinin önemli başlıklarının ele alınacağı kritik temaslar kapsamında Kazakistan’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihlerini kapsayan ziyaret çerçevesinde hem ikili ilişkiler hem de bölgesel iş birlikleri konusunda yoğun diplomasi trafiği yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret kapsamında devletin üst düzey isimlerinden oluşan geniş bir heyet eşlik etti.

GENİŞ HEYETLE KAZAKİSTAN’A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat de Kazakistan’a hareket etti.

Heyette ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

ASTANA’DA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’na indi.

Erdoğan, havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde iki ülke heyetleri hazır bulundu.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ MASADA

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, savunma ve enerji alanlarındaki iş birliklerinin ele alınması bekleniyor.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik yeni anlaşmaların da gündeme gelmesi öngörülüyor.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ TÜRKİSTAN’DA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından 15 Mayıs’ta düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesi için Türkistan kentine geçecek.

Türk dünyasının ortak geleceği, bölgesel iş birlikleri, ekonomik entegrasyon ve ulaştırma projelerinin zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

TÜRK DÜNYASI DİPLOMASİSİNDE KRİTİK TEMAS

Ziyaret, Türkiye’nin Orta Asya’daki diplomatik ve ekonomik etkisini güçlendirmeye yönelik adımlar arasında değerlendirilirken, Ankara’nın Türk dünyasıyla entegrasyon vizyonunun da önemli halkalarından biri olarak görülüyor.