Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türk Kara Kuvvetleri, kuruluşunun 2 bin 235. yıl dönümünü kutluyor.

Mete Han'dan itibaren uzanan köklü geçmiş, Türk milletinin askeri mirasını şekillendirdi.

Türk ordusu, bugün dünyanın en güçlüleri arasında tanımlanırken birçok bölgede boy gösteriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJ YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bu anlamlı günü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"TÜM YİĞİT NEFERLERİNE RABB'İMDEN MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM"

“2 bin 235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum.



Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb’imden muvaffakiyetler diliyorum.”