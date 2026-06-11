Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde

Ankara Beştepe'deki Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri Töreni düzenleniyor.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları şunlar:

"Bu sene ilk kez düzenlenen Kızılay Ödülleri Töreninde sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum Hepiniz hoş geldiniz.

Kızılay'ın 158. yaş gününün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kızılay'ımıza canından can katan kanından kan katan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı bölgelerinde kalbi bizimle atan tüm dostlarımızdan Allah razı olsun.

Kıymetli Misafirler; Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın, Türk milletinin yer aldığı kısımlarda şefkat, ahlak ve merhametle karşılaşırsınız. Hamurumuzun özü ve mayasıdır. Millet olarak insanlığa en güzel örneklerini verdiğimiz asırlar boyunca üstlendiğimiz değerlerdir."

AYRINTILAR GELİYOR...