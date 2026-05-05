Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için hazırlıklarını sürdürürken, kurban bağışı ve vekalet verme süreçleri de yoğunluk kazandı.

Paylaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı bu dönemde, bağış kurumlarına yapılan vekaletlerde artış yaşanıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurban bağışında bulundu.

ERDOĞAN'DAN KIZILAY'A VEKALET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz’ı kabul etti.

Görüşmede Erdoğan, kurban vekaletini Türk Kızılay’a verdi.

Bağışın, Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek.

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün