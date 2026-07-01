Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini Beştepe'de ağırladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Küresel ve bölgesel gelişmelerde belirleyici bir aktör olan Türkiye, birçok önemli ismi misafir etmeyi sürdürüyor.

TÜRKİYE KATOLİK EPİKOPOSLAR HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda son olarak, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti.

Görüşme Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

KABULDE YER ALAN İSİMLER

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

TÜRKİYE KATOLİK PİSKOPOSLAR KURULU NEDİR

Türkiye Katolik Piskoposlar Kurulu (CET), ülkedeki Katolik cemaatinin dini ve idari süreçlerini koordine etmek üzere sene içerisinde düzenli olarak bir araya gelmektedir.

Kurul bünyesinde Latin, Ermeni, Süryani ve Keldani Katolik kiliselerinin piskoposları yer alarak inanç gruplarının güncel sorunlarını ve taleplerini ortak bir zeminde değerlendirmektedir.

Ankara ile diplomatik ilişkileri de yürüten heyet, tarihi kiliselerin mülkiyet hakları ve inanç özgürlüğü kapsamındaki konuları çözüme kavuşturmak adına devlet yetkilileriyle resmi temaslar gerçekleştirmektedir.

Vatikan’a bağlı olarak faaliyet gösteren bu hiyerarşik yapı, Türkiye genelindeki farklı piskoposluk bölgelerinde dini hizmetlerin ve kiliseler arası diyalog komisyonlarının sorunsuz işlemesini sağlamaktadır.