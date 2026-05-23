Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti

Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, kupayı müzesine götürdü.

Daha önce organizasyonda 17 kez final heyecanı yaşayan ve 9 şampiyonluk elde eden Karadeniz ekibi, 18. finalinde 10. kez kupaya uzanmayı başardı.

"TÜM TRABZONLU KARDEŞLERİMİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupada şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u, taraftarıyla birlikte tüm camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.