Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin uluslararası itibarı doruğa çıkacak

Türkiye, küresel zeminde yükselen bir güç haline geldi.

Uluslararası arenada vizyonu ve bilim, teknoloji, savunma sanayii gibi birçok alanda parmakla gösterilmeye devam eden Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başarısına her geçen gün yenilerini ekliyor.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI ZİRVELERE DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen çalışmalar, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve düzenlenecek olan zirvelerden bahsetti.

TÜRKİYE ZİRVELERİN MERKEZİ OLDU

Türkiye, dünyanın önemli konuklarının ağırlandığı zirvelerle göz doldurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) gerçekleştirildi.

ADF, 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan 6 bin 400 katılımcı, 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, meclis başkanları, 50 bakan ve 87 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisini ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da Sıfır Atık Forumu düzenlendi.

Düzenlenen forumda 183 ülkeden 6 binin üzerinde katılımcının da bulunduğu Sıfır Atık Hareketi'nin başarısını da vurgulayan Erdoğan, "Biz sadece işimize bakıyoruz." dedi.

Sırada ise NATO Liderler Zirvesi ve COP31 var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu zirvelere ilişkin, "2026 yılı inşallah Türkiye’nin uluslararası itibarı ve görünürlüğünün doruğa çıktığı bir sene olacak." dedi ve şöyle devam etti;

"SIFIR ATIK FORUMU, BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

"Özellikle dış politikada 2026 senesini en verimli şekilde değerlendirmenin mücadelesini veriyoruz.

Geçen hafta sonu İstanbul'umuz çevre diplomasisi alanında çok tarihi bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Sıfır Atık Forumu, 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının ve 5 binden fazla katılımcının iştirakiyle ülkemizin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi.

"NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE BÜYÜK ÖNEM ATFEDİYORUZ"

2026 yılı, inşallah Türkiye'nin uluslararası itibarı ve görünürlüğünün doruğa çıktığı bir sene olacak.

7-8 Temmuz'da Ankara'da tertiplenecek NATO Liderler Zirvesi'ne büyük önem atfediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın zirveye bizzat katılacağının açıklanması, ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdı."