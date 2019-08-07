Ukrayna lideri Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri ile bir araya geldi

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Bodrum'daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınını söndürmek için itfaiye ekipleri kadar vatandaşlar da mücadele veriyor.