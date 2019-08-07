Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ağırladı.
Karşılama töreninin ardından görüşme yapan iki lider, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada şu mesajları verdi:
"Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.
Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir."