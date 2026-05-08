Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da attı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camii'ne geçti.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada cuma namazını eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından İstanbul Fuar Merkezi'ndeki SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı.

Törende katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi yatırımlarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

İHRACAT RAKAMLARINA VURGU YAPTI

Fuara bu sene 1500'ü yerli, 263'ü yabancı olmak üzere 1763 firmanın katıldığını, 203 ürünün ilk kez görücüye çıktığını belirten Erdoğan, "Toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını ihracata yönelik mutabakatlar oluşturdu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya çıkan manzarayı "Türk savunma sanayi dünya ölçeğinde rağbet gören, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir." diye yorumladı.

"YENİ DÖNEMİN KURUCU AKTÖRLERİNDEN BİRİSİ TÜRKİYE'DİR"

"Bugün Türkiye kendi savunma sistemlerini üreten bir ülkedir." diyen Erdoğan, "Yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri kuşkusuz Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir." dedi.

"203 ÜRÜN İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi vizyonuna ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sene 5’incisi tertiplenen fuarımızı, hamdolsun yeni rekorlarla, yeni anlaşmalarla ve yeni iş birlikleri ile taçlandırmanın haklı kıvancı içindeyiz. SAHA 2026'ya 1500'ü yerli, 263'ü yabancı olmak üzere toplam 1763 firma katıldı. Fuarda, sahip oldukları yeni özelliklerle göz dolduran 203 ürün ilk kez görücüye çıktı. 192 resmi heyet ve 108 alım heyeti, sektörümüzle doğrudan temas kurma imkanı buldu. İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu. Resmin bütününe baktığımızda karşılaştığımız manzara tam olarak şudur: Türk savunma sanayii artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir.

"DURMADAN, DURAKSAMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye; savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Bu başarı tablosunun gerisinde şüphesiz on yılların emeği, gecesini gündüzüne katarak adanmış bir ruhla çalışan yüz bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi vardır. İnşallah daha iyi yerlerde olacak, daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.

"TÜRKİYE KENDİ PLATFORMLARINI YAPABİLEN BİR ÜLKEDİR"

Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye; yeni nesil Milli Muharip Uçağını, İnsansız Savaş Uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten; elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren; tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden; velhasıl denizin derinliklerinden uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir.

"YAPILAN ÇALIŞMALARI GÖRDÜNÜZ"

Gerek SAHA 2026'da sergilenen gurur verici ürünlerimiz, gerekse geçen hafta açıklanan ihracat rakamlarımız ne demek istediğimizi çok net anlatırken aynı zamanda ülkemizin ulaştığı seviyeyi de ortaya koyuyor. Burada tek tek isimlerini saymaya kalksak değil saatler, günler sürecek ürünleri, projeleri, tasarımları ve çalışmaları sizler zaten gördünüz. İnanç, irade, cesaret, gayret, adanmışlık ve vizyon bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğine bizzat tanıklık ettiniz."