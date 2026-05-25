Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Orta Doğu'da patlak veren savaş sonrası temaslarını hızlandıran Cumhurbaşkanı, bölgede barış ve huzurun sağlanması için çalışıyor.

UMMAN SULTANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

"SAVAŞIN YENİDEN ALEVLENMESİNİN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Cumhurbaşkanı görüşmede, bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğini vurguladı.

FİLİSTİN KONUSUNDA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladıklarını, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elllerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı görüşmede, Umman Sultanı’nın Kurban Bayramını da tebrik etti.